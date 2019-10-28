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وفد ألمانى يزور مقر جامعة الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد ألمانى يضم مسئولين وممثلى مؤسسات ألمانية، اليوم الاثنين، بزيارة مقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة.

 

وقد أعدت الجامعة ، ممثلة فى إدارة أوروبا والتعاون العربى الأوروبى، برنامجا تعريفيا للوفد الألمانى تضمن رؤية عامة حول العلاقات بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى ، وكذلك التطورات السياسية الإقليمية .

 

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وتعد هذه الزيارة، هى الثانية خلال العام الحالى ، وجاءت فى إطار التعاون الثنائى القائم بين الأمانة العامة للجامعة وألمانيا كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى.

 

ضم الوفد، ممثلى سفارة ألمانيا بالقاهرة، ولفيفا من المسئولين من عدة مؤسسات ألمانية.

 

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