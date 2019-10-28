شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث روسى: لا سبب يدعو لانسحاب واشنطن من معاهدة "الأجواء المفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، مؤكدا أنه لا يوجد أى سبب يدعو لذلك.

وقال أوليانوف، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن مثل هذا السلوك يؤكد أن واشنطن اتخذت مسارا نحو إلغاء الاتفاقات فى مجال الحد من الأسلحة ونزع السلاح، وكذلك عدم الانتشار.

ودلل على ذلك، بانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، واصفا ذلك النهج بأنه مدمر وخطير، مشددا على عدم وجود سبب للانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".

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وأشار إلى أن الحديث عن رغبة الولايات المتحدة، بالانسحاب من المعاهدة مستمر منذ عدة سنوات، وقد تكثف الآن ، مضيفا أن البلدين، روسيا والولايات المتحدة، تراقبان أراضى بعضهما البعض بموجب معاهدة "الأجواء المفتوحة" على أساس متبادل، وأن روسيا لا تتمتع بمزايا "أحادية الجانب".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت فى وقت سابق، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقّع وثيقة حول نية واشنطن الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة".