شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى ينفى صحة المزاعم بوجود أموال من الخليج لتغطية الاحتجاجات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المكتب الإعلامى للحريرى، فى بيان اليوم الاثنين، أن ما نشرته الصحيفة فى هذا الصدد، مختلق ولا أساس له من الصحة.
وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، وثيقة الصلة بحزب الله، قد ذكرت فى عدد اليوم، أن رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات (إل بى سى آي) بيار الضاهر قد اعترف أمام رئيس الحكومة سعد الحريرى، قبل عدة أيام أنه تلقى أموالا من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخياط رئيس قناة (الجديد) وميشال المر رئيس قناة (إم تى في) لتكثيف التغطية الإخبارية للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تمر بها البلاد بما يعطى التحركات الشعبية زخما أكبر.
ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الجارى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
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