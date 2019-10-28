شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى ينفى صحة المزاعم بوجود أموال من الخليج لتغطية الاحتجاجات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، بشكل قاطع، صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية فى عددها الصادر اليوم، حول أنه تبلغ معلومات مفادها بأن السعودية والإمارات، تقومان بتمويل 3 قنوات فضائية لبنانية خاصة لتغطية الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التى تشهدها لبنان.

وأكد المكتب الإعلامى للحريرى، فى بيان اليوم الاثنين، أن ما نشرته الصحيفة فى هذا الصدد، مختلق ولا أساس له من الصحة.

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وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، وثيقة الصلة بحزب الله، قد ذكرت فى عدد اليوم، أن رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات (إل بى سى آي) بيار الضاهر قد اعترف أمام رئيس الحكومة سعد الحريرى، قبل عدة أيام أنه تلقى أموالا من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخياط رئيس قناة (الجديد) وميشال المر رئيس قناة (إم تى في) لتكثيف التغطية الإخبارية للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تمر بها البلاد بما يعطى التحركات الشعبية زخما أكبر.

ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الجارى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.