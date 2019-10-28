شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد دعم الحكومة برامج "يونسيف" والان مع تفاصيل الخبر
وذكر مجلس السيادة فى السودان، فى بيان اليوم الاثنين، أن دقلو التقى هنرييتا فور المدير التنفيذى لمنظمة اليونسيف.
وقالت فور، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، إن اللقاء تطرق إلى برامج عمل المنظمة فى السودان لمساعدة الأطفال والشباب فى مجالات التعليم والصحة والتغذية، وتوفير خدمات المياه النقية وبرامج حماية الأطفال.
وأكدت استمرار المنظمة فى تنفيذ برامجها بالتنسيق مع الحكومة السودانية، واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتطعيم والمساعدة فى دعم تعليم الأطفال وتوفير التدريب لتطوير مهارات الشباب.
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