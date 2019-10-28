شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: قتل أبو بكر البغدادى خطوة مهمة فى الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى إن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى يُعتبر خطوة مهمة فى الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذى يُمثل مسخًا خارج الإنسانية وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين.
وأضاف الصفدى - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن "الأردن سيبقى في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعا عن أمننا وقيمنا".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - فى مؤتمر صحفي أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية فى سوريا، مشيرا إلى عدم وجود خسائر بشرية فى صفوف القوات الأمريكية التى شاركت فى العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن: قتل أبو بكر البغدادى خطوة مهمة فى الحرب على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.