شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: قتل أبو بكر البغدادى خطوة مهمة فى الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى إن قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى يُعتبر خطوة مهمة فى الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذى يُمثل مسخًا خارج الإنسانية وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين.

وأضاف الصفدى - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن "الأردن سيبقى في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعا عن أمننا وقيمنا".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن - فى مؤتمر صحفي أمس الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية فى سوريا، مشيرا إلى عدم وجود خسائر بشرية فى صفوف القوات الأمريكية التى شاركت فى العملية.