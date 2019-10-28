شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية الروسية تعلن انسحاب القوات الكردية من الحدود السورية- التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العسكرية الروسية ، انسحاب القوات الكردية من الحدود السورية - التركية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أن المليشيا الكردية؛ التى كانت تدعمها من الولايات المتحدة فى السابق، أبرمت اتفاقا مع سوريا لتسليم السيطرة على عدة مدن للجيش السوري، غير أن تركيا أصرّت على عدم بقاء الأكراد بالقرب من الحدود التركية.

وأفاد مركز "المصالحة الروسى" فى سوريا، اليوم، بأن الشرطة العسكرية الروسية سوف تساعد فى عملية انسحاب المليشيا الكردية من الحدود السورية - التركية.

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وتوقع مغادرة المسلحين الأكراد، بلدتى : "منبج " و"تل رفعت " بشمال سوريا، على أن تنتهى عملية الانسحاب غدا الثلاثاء.

ووفقا مصدر ذاته ، فإن القوات الروسية والتركية، ستشرعان فى تسيير دوريات حدودية عقب انتهاء عملية الانسحاب.

جدير بالذكر، أن أنقرة قامت فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى، بشن عملية عسكرية أسمتها " نبع السلام " فى شمال شرق سوريا، مما أثار استهجان وغضب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والمجتمع الدولى.