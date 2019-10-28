شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرلمان العراقى تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل قبل قليل، ودن التطرق لتفاصيل أخرى. وتأتى تلك التطورات فى ظل اتساع رقعة الاحتجاجات والتظاهرات التى تشهدها العديد من المدن والمحافظات العراقية، احتجاجا على ما سموه فساد النخب السياسية وتفشى البطالة وتردى الأوضع الاقتصادية فى البلاد.

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