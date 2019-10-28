شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 31 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات (اللاذقية - حلب - إدلب - حماة).

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 17 انتهاكًا للهدنة فى محافظات (حلب - إدلب - حماة - اللاذقية)، مشيرة إلى أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن يبلغ حوالى 2.45 طن إلى سكان قرية (مراط) بريف دير الزور.

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ولفتت، إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2232 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3675.4785 طن.