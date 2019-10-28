شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تثمن جهود الإدارة الأمريكية فى القضاء على قائد تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر ، أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها ، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.
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