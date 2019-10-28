شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للانتخابات فى عمان تعلن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بسلطنة عمان، أسماء الفائزين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، والذين جرى انتخابهم أمس بولايات السلطنة.

وقد فاز عن ولاية العامرات، مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي، ومحمد بن رمضان بن قاسم البلوشي، وعن ولاية قريات سالم بن صالح بن سالم السيابي، وحارث بن شماس بن حمود البطاشي .

وفاز عن ولاية ثمريت سعيد بن مسلم بن سعيد سمحان الكثيري، وعن ولاية المزيونة أحمد بن سعيد بن حسن زعبنوت، وعن ولاية مقشن مسلم بن سعيد بن أحمد الحمر، وعن ولاية شليم وجزر الحلانيات سعيد بن جمعان بن مسلم عموش المهري، وعن ولاية سدح عبدالله بن علي بن عبدالله العمري .

وعن ولاية خصب فاز عبدالله بن حسن بن علي الكمزاري، وعن ولاية بخاء عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل مالك، وعن ولاية دبا محمد بن علي بن محمد الشحي، وعن ولاية مدحاء خالد بن أحمد بن سعيد السعدي.

وفاز عن ولاية نزوى أحمد بن ناصر بن سالم العبري، وحمدان بن ناصر بن مسعود الرميضي، وعن ولاية بهلاء محمد بن سليمان بن تميم الهنائي، ومحمد بن حميد بن ناصر الشعيلي، وعن ولاية الحمراء جمال بن أحمد بن حمد العبري، وعن ولاية أدم سالم بن حمد بن سالم المحروقي، وعن ولاية أزكي زاهر بن سرحان بن مراش العامري، ويونس بن علي بن عزان المنذري، وعن ولاية سمائل عبدالله بن حمود بن سالم الندابي، ومحمد بن خميس بن نبهان الحسيني، وعن ولاية بدبد يعقوب بن محمد بن عامر الرحبي .

وعن ولاية البريمي فاز أحمد بن فارس بن سالم العزاني، وراشد بن أحمد بن راشد الشامسي، وعن ولاية محضة سالم بن علي بن سالم الكعبين وعن ولاية السنينة حمدان بن علي بن راشد المنعي .

وفاز عن ولاية لوى أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي، ويوسف بن محمد بن سعيد المعمري، وعن ولاية صحم محمد بن خميس بن عبدالله البادي، وحمد بن حمدان بن مرهون المعمري، وعن ولاية الخابورة سلطان بن حميد بن محمد الحوسني ومنصور بن عبدالله بن سالم السعيدي، وعن ولاية السويق سعيد بن حمد بن هلال السعدي وحمد بن خميس بن ابراهيم بن سعيد الجديدي .

وعن ولاية الرستاق ،فاز زايد بن خلفان بن علي العبري، وناصر بن راشد بن حميد العبري وعن ولاية نخل بدر بن ناصر بن علي الجابري وعن ولاية وادي المعاول خالد بن هلال بن ناصر المعولي، وعن ولاية بركاء فيصل بن حمود بن هاشل الرشيدي وياسر بن علي بن سلطان بن علي المبيحسي .

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وفاز عن ولاية صور جهاد بن عبدالله بن سعيد آل فنه وسعيد بن محمد بن سعيد بن راشد السناني وعن ولاية جعلان بني بو حسن محمد بن حمد بن محمد المشايخي وعلي بن سالم بن حمد بن مسعود العويسي وعن ولاية جعلان بني بوعلي سعيد بن محمد بن جمعة بن حمد الساعدي وراشد بن عبدالله بن سالم الغيلاني وعن ولاية مصيرة عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي وعن ولاية الكامل والوافي عبدالله بن مسلم بن حمد الراسبي .

وعن ولاية إبراء فاز راشد بن سعيد بن نصير المنجي وعن ولاية المضيبي ناصر بن سلطان بن محمد الحبسي وحمدون بن حمود بن غنيم الفزاري وعن ولاية بدية منصور بن زاهر بن سالم الحجري وعن ولاية هيماء محمد بن العثه بن حمود الحرسوسي وعن ولاية الجازر عبدالله بن سليم بن صالح الجنيبي وعن ولاية طاقة علي بن أحمد بن سالم المعشني .

وفاز عن ولاية عبري حميد بن علي بن حميد الناصري وحمد بن حمدان بن سيف بن ناصر الربيعي وعن ولاية ينقل علي بن محمد بن سالمين العلوي وعن ولاية ضنك حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي وعن ولاية ضلكوت أحمد بن سالم بن طاهر آل إبراهيم وعن ولاية القابل يعقوب بن محمد بن خليفة الحارثي وعن ولاية وادي بني خالد أحمد بن حسين بن خماس بن فريش السعدي وعن ولاية دماء والطائيين عبدالله بن علي بن حمد بن محمد الحمحامي .

وفاز عن ولاية المصنعة راشد بن محمد بن ناصر السعدي وعمار بن سالم بن محمد المرضوف السعدي وعن ولاية رخيوت يوسف بن سالم بن جمعان المشيخي وعن ولاية شناص يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي وعلي بن سالم بن عبدالله بن راشد المخمري وعن ولاية صحار محمد بن إبراهيم بن عيسى الزدجالي وفضيلة بنت عبدالله بن سليمان الرحيلية.

وعن ولاية منح فاز عبدالله بن سالم بن محمد الجنيبي، وعن ولاية السيب هلال بن حمد بن محمد الصارمي، وقاسم بن مرهون بن محمد العامري، وعن ولاية مرباط مسلم بن ياسر بن سعيد سيداف العمري، وعن ولاية الدقم حمد بن سعيد بن صالح الجنيبي، وعن ولاية محوت سليم بن علي بن سليم الحكماني .

وعن ولاية بوشر فاز مالك بن هلال بن حمود اليحمدي وعزيز بن سالم بن حمود الحسني، وعن ولاية صلالة حسن بن سعيد بن علي كشوب وعبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمرن وعن ولاية العوابي بدر بن ناصر بن محمد الشريقي .