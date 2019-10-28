جمعية مصارف لبنان: البنوك اللبنانية ستظل مغلقة غدا الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جمعية مصارف لبنان، اليوم الاثنين، إن البنوك اللبنانية عازمة على تدبير الرواتب للعاملين فى القطاعين العام والخاص ورواتب ضباط الجيش وقوات الأمن.
وأضافت أن البنك المركزى اللبناني يوفر السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وأن العمليات المصرفية الإلكترونية مستمرة في أنحاء لبنان، والبنوك اللبنانية ستظل مغلقة غدا الثلاثاء.
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