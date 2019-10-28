مفرقعات «ديوالي» تخنق نيودلهي بالضباب الدخاني الكثيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استيقظت نيودلهي الاثنين على مخلفات التلوث حيث أجبرت العاصمة على تنشق مستويات خطرة من الجزيئات السامة، بعد أكبر حفلة للألعاب النارية في الهند خلال العام.

وغمر الضباب الدخاني الكثيف معالم بارزة في العاصمة منها القلعة الحمراء وبوابة الهند فيما انحجبت رؤية السائقين بسبب هذا الضباب الذي تراكم بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت مهرجان ديوالي.

ومع تزايد خطر التلوث خلال العقد الماضي، حظرت المحكمة العليا في الهند معظم المفرقعات التي تترافق مع مهرجان الأضواء الهندوسي. ورغم ذلك، التزم عدد قليل جداً من المحتفلين بتلك القواعد.

فقد أضاءت المفرقعات النارية سماء البلاد وتركت سحباً كثيفة من الدخان، الأمر الذي تسبب في زيادة الانبعاثات الناتجة عن السيارات والشاحنات وحرائق الأشجار التي أشعلها المزارعون حول نيودلهي التي تعتبر المدينة الأكثر تلوثاً في العالم.

وأفادت هيئة المراقبة الحكومية بأن نوعية الهواء كانت «سيئة للغاية» صباح الاثنين.

وقال خبراء إن الخليط السام من الانبعاثات فوق نيودلهي ومدن هندية أخرى يسبب الموت المكبر لأكثر من مليون هندي كل عام.

وأوضح مسؤولو الأرصاد الجوية أن الرياح المعتدلة قد تساعد على تنقية هواء المدينة لكن حرائق المزارع في ولايتي البنجاب وهاريانا ما زالت تشكل تهديداً.