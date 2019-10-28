يوم مفتوح في محاكم دبي للتواصل المباشر مع المتعاملين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت محاكم دبي عن إطلاق مبادرة تفاعلية تحت مسمى «اليوم المفتوح» بوتيرة أسبوعية ثابتة، بغرض تسهيل طرق التواصل مع الدائرة، ولتعزيز تفاعلها مع متعامليها والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، باعتبارهم العنصر الأســاسي الذي تصب الدائرة جل اهتمامـــها لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، في إطار سعيها لتحقيق الابتكار والإبداع في تقديم خدماتها.

ودعا طارش عيد المنصوري مدير عام المحاكم متعاملي الدائرة ممن لديهم أي استفسار أو مقترح يتعلق بخدمات الدائرة، بالتواجد في المنصات المخصصة لها باسم «اليوم المفتوح»، من خلال فريق عمل يتولى استقبال الملاحظات والاستفسارات وفق أفضل الممارسات وأرقى المعايير.

وأكد أن مبادرة «اليوم المفتوح» تستهدف تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين مع محاكم دبي، عبر إتاحة منصة أسبوعية للتواصل والتباحث حول الأفكار التطويرية والإبداعية وتبادل الاقتراحات بشأن أفضل الممارسات لتفعيلها، بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم.

ولفت إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين كونها منصة مثالية ترحب باقتراحات المتعاملين وتعتزم دراسة وتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم في دفع عملية التحسين والتطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة لتجعلها في الريادة دائماً.

ومن جانبه قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي: تم تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء المتعاملين مع المسؤولين المباشرين لإدارات الأحوال الشخصية، إسعاد المتعاملين، القضايا، خدمات القضايا، الدعاوى، وتهدف اللقاءات الأسبوعية إلى تطوير آليات عمل المؤسسات، وتنبع من سياسة الباب المفتوح، باستقبال الملاحظات والآراء البنّاءة التي يقدمها هؤلاء المتعاملون، لأنهم الأكثر تأثراً بأساليب الإدارات المعتمدة، ويندرج اليوم المفتوح في إطار مساعي الدائرة للارتقاء بتجربة خدمة المتعاملين ورفع مستويات سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدّمة لهم، تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في ضمان تقديم كافة الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

كما أوضح إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن اللقاء المفتوح سيكون لإدارة التنفيذ يوم الخميس من كل أسبوع، حرصاً من الدائرة على فتح قنوات تواصل مع الجمهور بمختلف أنواعها، مؤكداً التزام الدائرة بالتعامل بجدية وفاعلية مع الاستفسارات الخاصة بإدارة التنفيذ سعياً منها لتحقيق الهدف الجوهري المتمثل في إسعاد المتعاملين.