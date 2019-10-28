اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم لليوم الثاني عشر بـ «اثنين السيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد المتظاهرون اللبنانيون الاثنين احتجاجاتهم المستمرة منذ 12 يوماً على التوالي، بزيادة الضغوط على الطبقة السياسية الحاكمة التي يطالبون برحليها، من خلال مواصلة قطع الطرق وتعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية، من أجل شل الحركة في مختلف مناطق الدولة في يوم أطلقوا عليه «اثنين السيارات».

ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجّين يعمدون إلى إبقائها مقطوعةً، لاسيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.

ويُتوقع أن تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة جديدة لفتح الطرق في وقت تشهد البلاد شللاً كاملاً يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من عشرة أيام.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن ثلاثة محتجين أصيبوا في صيدا جنوبي البلاد خلال قيام الجيش بفتح طريق يقطعه محتجون، وتمكن الجيش في النهاية من إعادة فتحه، وغطت سحب الدخان سماء المدينة بعدما أشعل المحتجون إطارات في الطرقات الداخلية.

وشكّل عشرات آلاف اللبنانيين الأحد سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومتراً، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.

واندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون فاسدة في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).