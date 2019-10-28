4 رواد أعمال من أصحاب الهمم يطلقون مشاريعهم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدى محمد الكعبي لإنتاج اللوحات، ومنصور سالم عمر لإنتاج العطور، ومريم العامري للمنتجات اليدوية، وعلياء الزعابي لإنتاج حلوى كوكيز، أربعة مشروعات تجارية انطلقت في أبوظبي مؤخراً، لتثبت للعالم قدرة أصحاب الهمم من أبناء الإمارات على التحدي والإنتاج، وتحقيق ذواتهم كرواد أعمال أصحاب مشاريع تخدم المجتمع.

المشروعات الأربعة التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاقتصادية التجارية لأصحاب الهمم بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث دعمت المؤسسة عدداً من المشاريع التجارية الخاصة لأصحاب الهمم ليحققوا عبرها ذواتهم ويُثبتون قدراتهم ويكون لكل منهم بصمة في المجتمع.

وتعمل "زايد العليا"، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة ومنها أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة لأصحاب الهمم ولأسرهم، والمواد العلمية اللازمة لهذه البرامج ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك.

كما تعاونت مؤسسة زايد العليا، مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بهدف دعم أصحاب الهمم على مستوى الإمارة لإصدار رخص تجارية لهم من فئة "تاجر أبوظبي" تحت مسمى "رواد أعمال أصحاب الهمم"، لتحقيق هدف تمكينهم ودمجهم في مجتمع الأعمال بأبوظبي والدولة بشكل عام.