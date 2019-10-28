مظاهرات العراق تتواصل لليوم الرابع والسلطات تحظر التجول وتحاصر الجامعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل العراقيون الاثنين مظاهراتهم الحاشدة في مختلف مناطق الدولة، لليوم الرابع على التوالي، وفي الوقت الذي لا يزال المحتجون يرفعون مطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد، انطلقت الاثنين، مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المتظاهرين في محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، ما جعل السلطات تلجأ إلى محاصرة المدارس والجامعات، وفرض حظر التجول في بعض المناطق.

وطوقت قوات مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدمت القنابل الصوتية لتفريق الطلبة، وفق ما ذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي.

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عن حظر للتجوال في المحافظة، بدءاً من الساعة السادسة من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر.

وظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الأحد وحتى صباح الاثنين، في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم، وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 77 متظاهراً بالرصاص وإصابة 3654 آخرين في الأيام الثلاثة الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123منهم والباقي(35) مازالوا رهن الاعتقال.

وانتقدت المفوضية في بيان صحفي استخدام القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات، كما انتقدت المفوضية تقييد حرية القنوات الإعلامية والصحفيين.

ولا تزال القوات العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فيما انتشرت خيم الاعتصام في محيط ساحة التحرير وساحات ومناطق الاعتصام في عدد من المحافظات.

وبحسب شهود عيان فإن وتيرة المظاهرات تخف خلال الساعات الأولى من النهار لكنها تشتد عصراً لتسجل حضوراً كثيفاً خلال الليل فيما لا يزال مئات المتظاهرين داخل مخيمات الاعتصام.

وبدأت استراتيجية الضغط من الداخل تزداد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان تضامناً مع المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" في العراق، من بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي على خلفية اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية.

ويعقد البرلمان العراقي الاثنين جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي والعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وقال النائب صادق السليطي عضو البرلمان العراقي إن البرلمان "حدد عقد جلسته الاثنين لمناقشة مطالب المتظاهرين وأن كتلة سائرون البرلمانية مستعدة للحضور نظراً لتواجد أعضائها المعتصمين داخل البرلمان".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأحد جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية:"إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف. كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل".

وأضاف البيان: أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات.

وذكر البيان: حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.