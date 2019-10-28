حرائق كاليفورينا تتوسع و«كينكيد» يعاند طواقم الإطفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسعت الحرائق التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأحد لتخسر طواقم الإطفاء التي تضم آلاف الأشخاص المزيد من الأراضي بسبب شدة الرياح، وفي ظل ظروف يتوقع أن تكون «غير مسبوقة» يعاند حريق «كينكيد» عمليات الإطفاء، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 180 ألف شخص عن منازلهم، وسط انقطاع كهرباء شبه شامل في الولاية، ما زاد معاناة السكان هناك.

وأمام استمرار الحرائق التي تغذيها الرياح وصبغت السماء باللون الأسود فوق رقعة واسعة من منطقة صناعية أخاذة في الولاية، يكافح قرابة ثلاثة آلاف شخص حريق كينكيد الأسوأ بين أكثر من 10 حرائق كبرى حطمت ودمرت قرابة 400 مبنى، ودفعت حاكم الولاية جافين نيوسوم لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية.

وقال نيوسوم للصحفيين بعدما اجتمع مع سكان في مركز إجلاء بسونوما «يركز الجميع على كينكيد» ووصف الحريق بأنه «أكثر التحديات التي نواجهها عناداً».

وأُجبر حوالي 180 ألف شخص على الانصياع لأوامر الإجلاء في هيلدسبيرج ووينزور في شمال سانتا روزا، وأدى الحريق إلى تلف 207 كيلومترات تقريباً من منطقة صناعية وحرق ‭‭79‬‬ مبنى منذ اندلاعه يوم الأربعاء لكن لم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية.

وزادت الرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة من اشتعال الحرائق ما يشكّل تهديداً لعشرات آلاف الأبنية، كما تسبب باحتراقها بشدة في أرض شديدة الانحدار شمال سان فرانسيسكو، وفق ما أفادت خدمة الأرصاد الوطنية.

وجاء في تغريدة لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن «هناك احتمالاً بحدوث ظروف جوية غير مسبوقة تتسبب بالحرائق».

وقال الخبير من خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية ديفيد كينغ لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» «هذا بالتأكيد حدث نعتبره تاريخياً وشديد الخطورة»، وأضاف «ما يجعل من هذا الحدث كبيراً حقاً هو الوقت (الطويل) الذي ستستمر هذه الرياح خلاله».

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى الاثنين، وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، وهي أكبر شركات كاليفورنيا التي تقدم هذه الخدمات، أنها تتوقع أن تنقطع إمدادات الطاقة عن 940 ألف مستهلك، في إجراء احترازي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يؤثر في قرابة مليوني شخص.

وأظهرت خريطة نشرتها الشركة أن الانقطاعات ستؤثر في مناطق واسعة تمتد على مسافة 430 كلم شمال سان فرانسيسكو الأحد، إضافة إلى الجنوب والشرق.

ولم يحدد المحققون بعد السبب وراء الحريق حتى على الرغم من أنه اشتعل بالقرب من سلك مقطوع على برج إرسال تابع لشركة باسيفيك جاز آند إليكتريك.