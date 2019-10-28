ما يُعلّمه السودان

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د. حسن مدن

فيما تواجه قوى الأمن العراقية بعنف مفرط الاحتجاجات الشعبية ضد الفاسدين وسُرّاق المال العام وسوء الخدمات، ما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، فإن قوى الأمن والجيش في لبنان ما زالت حذرة في الانزلاق نحو مواجهة المحتجين في الساحات من أجل مطالب مشابهة، إن لم تكن مطابقة، لتلك التي يرفعها العراقيون، ولكن المنظومة السياسية الممسكة بمفاصل السلطة هناك تناور بشتى السبل لاحتواء الاحتجاجات أو تخريبها.

رئيس الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع شركائه في الحكم قدّم ورقة وصفها ب «الإصلاحية» رآها المحتجون غير ملبية حتى للحد الأدنى من مطالبهم، ومجرد مناورة لكسب الوقت وتهدئة الشارع، وأعلنوا مواصلتهم الاحتجاجات.

في العراق أطلق رئيس الحكومة، بدوره، تعهدات بتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين وتشكيل محكمة لمحاسبة الفاسدين وتقليص رواتب المسؤولين. وبدورهم أيضاً لم يأخذ المحتجون هذه «التعهدات» على محمل الجد، خاصة بعد سقوط قتلى ومئات الجرحى في مظاهرات الأيام الماضية، ورفعت الاحتجاجات التي تشمل عموم المحافظات العراقية، سقف مطالبها ليصل إلى إقالة السلطات الثلاث والقصاص من قتلة المتظاهرين.

نفد صبر الشارع في البلدين، فلم تعد تجدي وعود التهدئة التي طالما خبرها الناس، وأدركوا بالتجربة زيفها. لم يعودوا يطيقون وعوداً، وإنما يريدون خطوات عملية ملموسة.

مناصرتنا للتحركات في البلدين، وتعاطفنا الأخوي مع أشقائنا هناك، لا يمنعانا من إيراد ملاحظة جوهرية تنبع من الحرص على أن تنجح هذه التحركات في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، وقدمت في سبيلها التضحيات، والغاية هي تفكيك منظومة الفساد وآليات المحاصصة الطائفية البغيضة التي تجعل النخب السياسية الفاسدة في كل الطوائف جانية للغنائم، فيما تلهي الناس بانتماءاتها الطائفية والمذهبية.

تتصل هذه الملاحظة بغياب القيادة الميدانية الموحدة للتحركات في البلدين. نفهم أن الانفجارات الكبرى تأتي في الكثير من الحالات عفوية، حين يفيض بالناس الكيل، لكنها سرعان ما تنتظم تحت قيادة محددة وبأهداف واضحة، وهذا ما علمتنا إياه الانتفاضة الشعبية المظفرة في السودان التي أسقطت حكم البشير، حيث تبنى اتحاد المهنيين الحراك الشعبي في مرحلته الأولى، وتالياً اتحدت القوى السياسية والنقابية في إطار «إعلان قوى الحرية والتغيير»، التي اتفقت، رغم ما بينها من تباينات في الفكر، على برنامج موحد تمسكت به حتى النهاية، واحتشد الشعب كله حولها، حتى نجح في تحقيق المرحلة الأولى من برنامجه.

درس ثمين مثل هذا يجب أن يكون ملهماً ومعلماً ومنارة للمحتجين في شوارع بيروت وبغداد ومختلف مدن العراق ولبنان.

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