عاجل.. الحدث: طرق لبنان ما تزال مغلقة والجيش فشل في فتحها

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قالت مراسة قناة الحدث من لبنان في نبأ عاجل عنها قبل قليل، إنّ المتظاهرين يسمحون فقط لسيارات الإسعاف بالمرور في منطقة الصيفي.
وأضافت مراسة قناة الحدث أنّ الجيش اللبناني لم يفتح الطرقات في بيروت حتى الآن.
وواصلت أمس حشود المتظاهرين اللبنانيين الاحتجاج والتواجد بالساحات والميادين الرئيسية بالمحافظات كافة، على نحو كثيف ومتزايد عن الأيام السابقة منذ بدء الاحتجاجات قبل 11 يوما، في حين انطلقت دعوات لإضراب عام وعصيان مدني اعتبارا من اليوم، وافتراش الطرق بغية قطعها ومنع القوات الأمنية والعسكرية من فتحها.
وكان المتظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المحافظات الأخرى، تناقلوا معلومات عن وجود نية لدى الجيش والأجهزة الأمنية، لفتح الطرق المغلقة جراء العوائق التي وضعها المحتجون اعتبارا من صباح اليوم، وهو الأمر الذي انطلقت معه دعوات للاعتصام والمبيت وافتراش الطرق لمنع القوى الأمنية من فتحها.
ويعتبر المتظاهرون في لبنان أنّ غلق الطرق أمام حركة مرور السيارات وسيلتهم للضغط على السلطة السياسية، وأنّ هذا الأمر يزيد زخم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، في سبيل تنفيذ مطالبهم التي تتركز على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الاختصاصيين "تكنوقراط"، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام.
شاهد الفيديو.. حضور بارز للنساء خلال المظاهرات
مقدم من Sky News Arabia
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لبنان.. حضورا بارز للنساء خلال المظاهرات
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ودعا المتظاهرون إلى الإضراب العام عن العمل في مؤسسات الدولة والعصيان المدني اعتبارا من اليوم، مؤكدين إصرارهم على التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم، ورفع المتظاهرون في ساحات وميادين الاعتصام أعلاما ضخمة للبنان، وأذاعوا النشيد الوطني اللبناني بصورة متكررة، ورددوا هتافات داعمة لبلادهم والمؤسسة العسكرية، ومشيدين بتعامل قوات الجيش مع المتظاهرين والمعتصمين وعدم لجوئها لاستعمال القوة أو العنف معهم منذ بدء التظاهرات.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الحالي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.