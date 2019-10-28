الخليج 365 تنشر مشاهد جوية لمكان تحييد زعيم تنظيم "داعش"

إدلب/ أشرف موسى/ الاناضول

نشرت وكالة الخليج 365، مشاهد جوية لموقع العملية الأمريكية التي أدت الى تحييد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأظهرت المشاهد المصورة بطائرة "درون"، مشاهد لتدمير 3 منازل وخيام محترقة حولها، بالقرب من قرية باريشا في محافظة إدلب.

كما أظهر المقطع حفرا بالقرب من أشجار الزيتون، ناتجة عن استهداف 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين لموقع البغدادي على مدى 90 دقيقة، والتي قوبلت بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم خلال العملية الأمريكية في منطقة "إدلب" التصرف بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتابعت: "جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية قبل العملية التي نفذها الجانب الأمريكي في إدلب ليلا".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي، في فترات متباعدة.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 في جامع النوري الكبير بالموصل بالعراق.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي نشر تنظيم "داعش" شريط فيديو دعائي جديد ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.