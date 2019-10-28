حماس: أبلغنا لجنة الانتخابات بجهوزيتنا الكاملة للانتخابات

غزة/نور أبو عيشة/الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، إنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية، بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك بعد اجتماع، عقده رئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار، مع وفد من لجنة الانتخابات، يزور غزة.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم "حماس" لوكالة الخليج 365:" انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، سنعمل كل ما في وسعنا لإنجاح الانتخابات (..) حماس معنية بعملية انتخابية ديموقراطية تعكس الصورة الحضارية لشعبنا".

ولم يوضح قاسم، ما إذا كانت حركته ستقبل بإجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن يعقبها بعد عدة شهور الانتخابات الرئاسية، حسبما أعلنت القيادة الفلسطينية.

وكانت حماس قد اشترطت في وقت سابق، لقبول المشاركة، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.