نقابة المعلمين العراقيين تعلن الإضراب العام

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعت نقابة المعلمين العراقيين، الإثنين، الهيئات التدريسية والتعليمية في البلاد، إلى إضراب عام حتى الأحد، تضامنا مع المتظاهرين.

وحذر نقيب المعلمين عباس السوداني في تصريح صحفي اليوم، وزارة التربية من إصدار أية عقوبات ضد المضربين من الهيئات التدريسية.

وقال السوداني، إن "نقابة المعلمين دعت كافة الهيئات التدريسية والتعليمية في أنحاء العراق إلى إضراب عام وشامل، في المدارس حتى نهاية الأسبوع الجاري".

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وذكر أن "دعوة النقابة، تأتي تضامنا مع المتظاهرين، الذين يطالبون بمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب، وتوفير الخدمات العامة وفرص العمل".

وصباح الإثنين، توفي متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراح تعرض لها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75 منذ الجمعة الماضية.

وهذه التظاهرات، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أولى قبل أسبوعين، شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.