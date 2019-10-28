العراق.. كربلاء تعلن حظر تجول ليلي

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365



أعلنت محافظة كربلاء جنوبي العراق، حظر تجوال ليلي، يبدأ مساء الاثنين، إثر احتجاجات شعبية دخلت يومها الرابع.



وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في تصريح صحفي، إن قراراً يقضي بحظر التجوال في عموم محافظة كربلاء سيفرض اعتبارا من الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ) إلى صباح الثلاثاء.



وتجددت التظاهرات في كربلاء، أمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث حاول المتظاهرون الدخول للمبنى إلا أن القوات الأمنية حالت دون ذلك.



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وصباح الإثنين، توفي متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثراً بجراح تعرض لها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75، خلال موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة.



وهذه التظاهرات هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.





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