مقتل مدنيين إثنين وإصابة 10 في تفجيرين إرهابيين شمالي سوريا

تل أبيض/ الخليج 365 قتل مدنيان وأصيب 10 آخرون في تفجيرين إرهابيين بمناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا. وبحسب مراسل الخليج 365، فإن التفجيرين وقعا ببلدة سلوك المحررة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في عملية "نبع السلام"، وبلدة جوبان باي (الراعي) الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات". وأضاف المراسل أن مدنيا فقد حياته وأصيب 7 آخرين في تفجير سيارة مفخخة ببلدة سلوك الواقعة جنوب شرق مدينة تل أبيض. Advertisements كما لقي مدني آخر مصرعه وأصيب 3 في انفجار قنبلة مزروعة بجانب طريق في بلدة جوبان باي. ويرجح الجيش الوطني السوري ووحدات الأمن المحلية، احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وراء الهجومين. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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