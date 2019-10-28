العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية

الرياض/ الخليج 365-

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الاثنين، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية".

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد ببرقية مماثلة عبر فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامة الرئيس التركي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتحتفل تركيا، في كل عام بذكرى تأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.

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