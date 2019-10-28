دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي علماء يتوصلون إلى طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

كشفت دراسة فلكية حديثة أنه أصبح من الممكن استخراج الماء على سطح القمر، باستخدام الكويكبات والأجرام السماوية وتأثير الرياح الشمسية.

وبحسب ما أعلن علماء فلك، فإن ذرات الهيدروجين والأكسجين الفردية تتطاير من الكويكبات عند اصطدامها بأجرام سماوية أخرى، ومع وجود جزيئات مؤينة من الشمس، فإن هذه الذرات تتحد لتعطي جزيئات الماء.

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وقال العلماء أن هذه العملية من الممكن أن تحدث حتى في الأوساط المفرغة من الهواء تمامًا، وبالتالي فسيكون بالإمكان استخراج المياه من أي في الفضاء.

هذه الدراسة جاءت بعدما درس العلماء عينة من نيزك ضخم سقط على الأرض قبل نحو 60 عامًا، حيث قاموا بتوجيه شعار ليزر عليه، كمحاكاة لاصطدام ضعيف، بالإضافة إلى قيامهم بمحاكاة للرياح الشمسية، وكانت نتيجة هذا التفاعل الكيميائي هو ظهور جزيئات الماء.

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وأشار العلماء الذين أجروا هذه الدراسة إلى أن عملية تجديد جزيئات المياه السطحية من الممكن أن تصبح آلية ممكنة لتجديد إمدادات المياه على أجسام بلا هواء مثل القمر.

وأضافوا أن هذه الدراسة تزيد كذلك من فرص العثور على الياه على كواكب أخرى، وبالتالي إيجاد أشكال حياة مشابهة لكوكب الأرض.المزيد:

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