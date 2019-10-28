شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب 15 شخصا إلى قبرص عبر البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت مخابرات الجيش اللبنانى عملية تهريب لـ 15 شخصا عبر البحر من أحد شواطىء لبنان الشمالية باتجاه قبرص.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها اليوم الاثنين، أن جهاز مخابرات الجيش، كان قد توافرت لديه معلومات عن التحضير لعملية تهريب أشخاص من لبنان إلى قبرص.

وأشارت إلى أن المخابرات داهمت غرفة قرب شاطىء القلمون (بمدينة طرابلس - شمالي البلاد) وتمكنت من ضبط 9 سوريين و 5 لبنانيين وفلسطيني واحد، كانوا على وشك الانطلاق باتجاه قبرص، وأحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.