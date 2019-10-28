شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينتشر على الحدود مع تركيا بمحور يمتد 90 كيلومترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وحدات الجيش السورى انتشارها على الحدود السورية التركية بريف الحسكة الشمالى من ريف رأس العين الشرقى غربا، وصولا إلى القامشلى شرقا وثبتت نقاطها على محور يمتد بنحو 90 كم .



وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش التي بدأت عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي تابعت تحركها، ودخلت قرى وبلدات دودان، وقصر شرك، وحاصدة فوقاني، وعامودة، والجوهرية، وتل حمدون، وخرزة فوقان، والدار، وأبو جرادة، والقرمانية، وكربشك، وربة حاج إبراهيم، والعرادة، وفقيرة، والإبراهيمية، ومشيرفة الأسعدية، وباب الفرج، والشكرية ، وذلك في إطار مهام هذه الوحدات لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالى.



كانت وحدات الجيش دخلت مساء أمس الأحد، قرى وبلدات تل عفر، وخراب كورد بريف القامشلى الغربى على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وذلك بعد ساعات من انتشار وحدات أخرى فى مدينة الدرباسية بالريف الشمالى الشرقى للحسكة، وفى عدة قرى وبلدات بريف رأس العين الشرقي، وبدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس الانسحاب من الشريط الحدودى بين سوريا وتركيا تنفيذا لاتفاق سوتشى.