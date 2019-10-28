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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بينهما أسير محرر من طولكرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين ، فلسطينيين بينهما أسير محرر من مدينة طولكرم .

 

و وفقا لموقع وكالة الأنباء "واس"، ذكر نادى الأسير الفلسطينى فى طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسنى حسن أبو شنب، والأسير المحرر قسام رياض بدير، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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كما اقتحمت تلك القوات، عدداً من منازل الفلسطينيين فى قرية قفين شمالا، وفتشتها.

 

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