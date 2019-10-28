شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بينهما أسير محرر من طولكرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين ، فلسطينيين بينهما أسير محرر من مدينة طولكرم .
و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكر نادى الأسير الفلسطينى فى طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسنى حسن أبو شنب، والأسير المحرر قسام رياض بدير، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
كما اقتحمت تلك القوات، عدداً من منازل الفلسطينيين فى قرية قفين شمالا، وفتشتها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بينهما أسير محرر من طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.