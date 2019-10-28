شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 4 مشاريع تجاريه لرواد الأعمال من أصحاب الهمم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سلسلة من المشاريع الاقتصادية التجارية لأصحاب الهمم، بهدف تمكينهم ودمجهم فى المجتمع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت المؤسسة، حرصها على دعم وتشجيع انطلاقة الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع التجارية لهم فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار رسالتها الإنسانية لتقديم خدمات متطورة لهم واستثمار الموارد والطاقات فى بيئة إيجابية لتمكينهم تعليميا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا بما يناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، والاسهام فى زيادة تفعيل أدوار المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة، أنها تعمل من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات المتخصصة منها أكاديمية الإمارات، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبى، على توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة لأصحاب الهمم ولأسرهم، والمواد العلمية اللازمة لهذه البرامج ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك، فضلا عن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بهدف دعم أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبى لإصدار رخص تجارية لهم من فئة "تاجر أبوظبي" تحت مسمى "رواد أعمال أصحاب الهمم"، لتحقيق هدف تمكينهم ودمجهم فى مجتمع الاعمال بأبوظبى والدولة بشكل عام.

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و دعمت المؤسسة بقوة، عدد من المشاريع التجارية الخاصة لأصحاب الهمم، منهم هدى محمد الكعبى لإنتاج اللوحات، ومنصور سالم عمر لإنتاج العطور، ومريم العامرى للمنتجات اليدوية، وعلياء الزعابى لإنتاج حلوى كوكيز ليحقق كل منهم ذاته ويثبت قدراتهم على أن يكون لكل منهم بصمة فى المجتمع، ومشاركتهم فى مسيرة التنمية على أرض الدولة.

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة، لا يتوقف دور المؤسسة عند مهمتها بتقديم خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل والخدمات العلاجية للطلاب والطالبات أصحاب الهمم المشمولين برعايتها فقط، وإنما تسهم وبشكل كبير فى تطوير قدراتهم الإدراكية والاجتماعية والتفاعلية، وتطوير مهارات الحياة اليومية، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة الأخرى، مع التركيز على الأنشطة المختلفة التى تتيح لأصحاب الهمم فرصة التفاعل مع البيئة والأقران.

وأكد، أن المؤسسة بمتابعة وإشراف الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، لن تتوقف عن دعم أى من أصحاب الهمم لكى ينطلقوا لآفاق أوسع فى المجتمع تحت العلامة التجارية الخاصة بأصحاب الهمم " النحلة BEE "، و تقديم التدريب اللازم لهم ولأسرهم من قبل فريق المؤسسة من مهارات إدارة المشاريع التجارية، وقال: " إننا نحرص دائما فى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على دعم وتنمية قدرات أبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم لجعلهم أشخاصا منتجين فى المجتمع و لهم دور أساسى فى التنمية".

وذكر الأمين العام، أن الدعم والرعاية والمتابعة من المؤسسة لأصحاب الهمم يساعد على الترويج والتشجيع لهم، وعلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية الكامنة وعدم التوقف عند الإعاقة لتحقيق الإبداع، فهم يمتلكون مهارات وقدرات هائلة، خصوصا أنهم استثمروا تلك الفرصة وكانوا محل الثقة فى مجتمعنا.