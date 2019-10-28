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الابتعاد عن هذه العادات يقلل الإصابة بألزهايمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الابتعاد عن هذه العادات يقلل الإصابة بألزهايمر

متابعات_الخليج 365

أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، أو غيره من أشكال الخرف، حتى لو كان لدى الشخص استعداد جيني يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

 

واستخدم الباحثون الإنجليز لهذه الدراسة البنك الحيوي البريطاني (بايو بنك) لدراسة قرابة 200 ألف شخص، في سن 60 أو أكبر.

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وكان الأشخاص الذين يعانون من مخاطر وراثية عالية ويتبعون عادات صحية سيئة، أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بالخرف من الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية منخفضة، ويتبعون عادات صحية جيدة، وفق ما ذكرت "الأسوشييتد برس".

 

 وبغض النظر عن مقدار المخاطر الجينية التي يتعرض لها الشخص، فإن اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة التمارين ، والاعتدال في استهلاك الكحول، وعدم التدخين، يجعل الخرف أقل احتمالا.

 

ونوقشت الدراسة الأحد في المؤتمر الدولي لجمعية مرض ألزهايمر في لوس أنجلوس، ونشرت على موقع مجلة الجمعية الطبية الاميركية.

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