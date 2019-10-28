لهذا السبب الرئيس الأمريكي ترامب ينتقد النسخ الحديثة لآيفون

يبدو أن النسخ الحديثة من هواتف آيفون، التي تُنتجها شركة آبل الأمريكية، لم تلق إعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أبدى امتعاضه من أحد التغييرات التي طرأت عليها.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر، موجهًا حديثه إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل قائلًا:"الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".
ولا يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أبدى ضيقه من النسخ الحديثة لهواتف آيفون؛ حيث أبدى العديد من مستخدمي هواتف آيفون استيائهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية في عام 2017.
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يُذكر أن شركة آبل الأمريكية لازالت تبيع في الأسواق طرازًا واحدًا من هواتفها آيفون يُتيح لمستخدميه الزر الرئيسي وهو طراز آيفون 8.المزيد:
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