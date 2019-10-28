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القبض على خلية إرهابية فى صفاقس التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ضباط الشرطة بتونس،  القبض على 4 أشخاص يقطنون مدينة صفاقس يشتبه فى تشكيلهم خلية إرهابية.

 

 وبالفحص والكشف عنهم وعمل التحريات اللازمة، تبين أن جميع المضبوطين متهمين فى قضايا إرهاب، وتنفيذ عدد من الجرائم فى أنحاء تونس، وتواصل الجهات المختصة،  التحقيق في القضية، والتحفظ على جميع المتهمين. 

 

يذكر أن أهم  التحديات التي يواجها قيس  سعيّد  رئيس تونس الذى تسلم منصبه منذ يومين، هي المسألة الأمنية ومكافحة الإرهاب.

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