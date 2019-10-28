شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية الروسية تستكمل عملية انسحاب قوات سوريا الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز المصالحة الروسي بسوريا، اليوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية الروسية، تستكمل بالتعاون مع حرس الحدود السورى، متابعة انسحاب قوات سوريا الديمقراطية حتى 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال سيرجي رومانينكو - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن مهلة سحب الشرطة العسكرية الروسية، لقوات سوريا الديمقراطية وأسلحتها لمسافة 30 كم عن الحدود السورية التركية، تنتهى مساء غد الثلاثاء 29 أكتوبر، على أن يتم بعد ذلك تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على مسافة 10 كم غرب وشرق منطقة عملية "نبع السلام".



وقال رومانينكو "يجب التشجيع على سحب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها لمسافة 30 كم من الحدود السورية التركية بحلول الغد، ثم سيتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة بعمق 10 كم عن الحدود إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلى".

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وأضاف: "جميع وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها يجب أن تنسحب من مدينتي منبج وتل رفعت" أيضا.



تأتى هذه الإجراءات تطبيقا لمذكرة التفاهم التى توصل إليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره التركى رجب طيب أردوغان فى سوتشى الثلاثاء الماضى لوقف العملية التركية فى شمال شرق سوريا.