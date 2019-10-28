شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية بالعراق تدعو للوقوف ضد مسلحين يتسللون بين المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى)، جينين هينيس بلاسخارت، عن أسفها واستنكارها لما رافق التظاهرات فى العراق.. داعية الجميع للوقوف ضد المسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين.

وذكرت قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدى بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس، التطورات الجارية والإجراءات الإصلاحية التى قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".



وأضافت أن "عبد المهدى استعرض القرارات والخطوات الإصلاحية العاجلة التى تم اتخاذها، والتوجيهات المشددة الصادرة للقوات الأمنية بحماية حق التظاهر السلمي، وما رافق ذلك من أعمال مؤسفة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

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من جانبها، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة عن إدانتها لما رافق التظاهرات من تدمير للممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن "حماية الأرواح لها الأولوية، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأى والمطالب المشروعة عبر التظاهر السلمي وتجنيب البلاد الوقوع فى المخاطر".



وكان الرئيس العراقى، برهم صالح، قد بحث أمس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، التعاون مع الأمم المتحدة في مراجعة المنظومة الانتخابية.



وقتل 24 شخصا الجمعة الماضية فى بغداد وجنوب البلاد مع استئناف موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بعد أن هاجم المتظاهرون مقار مؤسسات حكومية وأحزاب وفصائل مسلحة.