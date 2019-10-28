شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كربلاء: فرض حظر التجوال من الساعة السادسة اليوم لصباح الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابى، فرض حظر التجوال من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين وإلى صباح يوم غد الثلاثاء.
وذكر المكتب الإعلامى للمحافظة فى بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أنه "تقرر فرض حظر التجوال من الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين وإلى صباح يوم غد الثلاثاء".
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