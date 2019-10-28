استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في رأس العين السورية

أنقرة / محمد طوسون/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استشهاد جندي تركي متأثرًا بجروح خطيرة أُصيب بها في هجوم بقذائف الهاون اطلقها إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين نفذوا الأحد هجوما بقذائف الهاون، على وحدات متمركزة في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية "نبع السلام".

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة ردت على الهجوم الإرهابي، في إطار حق الدفاع عن النفس، ودمرت الأماكن التي شنت منها العناصر الإرهابية هجومهم.

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ودعت الدفاع التركية بالرحمة لروح الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لذويه وللقوات المسلحة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.