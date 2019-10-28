الشرطة الروسية تسير دوريات جديدة على الحدود التركية السورية

موسكو/ علي جورا/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن قوات من شرطتها العسكرية، سيّرت دوريات جديدة على الحدود السورية التركية، بموجب تفاهم أنقرة وموسكو في مدينة سوتشي.

وذكر بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت دوريات في مسارات جديدة على الحدود السورية التركية، وهي مسار "سيمالكا- القامشلي"، و"القامشلي - كفيرة"، و"أعجمي- قره كوزا-كوباني-كوران".

وذكر البيان أن مهلة قيام الشرطة العسكرية الروسية بسحب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" وأسلحته الى مسافة 30 كم عن الحدود السورية التركية، تنتهي مساء غد الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الساعة في الساعة 18.00، على أن يتم بعد ذلك تسيير دوريات روسية تركية مشتركة بعمق 10 كم غرب وشرق منطقة عملية "نبع السلام".

وأكد البيان على ضرورة خروج التنظيم من مدينتي منبج وتل رفعت، مشيرة أن ذلك سيساهم في تحقيق استقرار الوضع بين الحدود التركية والسورية.

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والخميس، أجرت الشرطة العسكرية الروسية دورية على طول أكثر من 60 كم انطلاقا من القامشلي، على الحدود السورية التركية.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.