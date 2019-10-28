الجيش الوطني السوري يدمر سيارة مفخخة في تل أبيض

تل أبيض/ الخليج 365

دمرت قوات الجيش الوطني السوري، المشاركة في عملية "نبع السلام"، سيارة مفخخة تعود لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، في منطقة تل أبيض السورية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن القوات المشاركة في عملية نبع السلام، تواصل أعمال تفكيك الألغام والمتفجرات التي خلفها التنظيم الإرهابي في تل أبيض.

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وأضاف المراسل أن عناصر الجيش الوطني السوري، اتخذوا التدابير اللازمة، وأخرجوا السيارة المفخخة إلى خارج المدينة لتدميرها بعيدا عن المدنيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.