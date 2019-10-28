رئيس الوزراء السوداني: ملتزمون بتعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة

الخرطوم / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، التزام بلاده بتعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك لدى لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة جين محمد، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وخلال اللقاء، استعرض حمدوك، أولويات حكومة الفترة الانتقالية خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، قالت جين، إن "اللقاء تطرق لأولويات الحكومة المدنية الانتقالية"، مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات.

وأوضحت أن زيارتها للسودان التي تستغرق يومين، ستلتقي خلالها مسؤولين بالحكومة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بجانب القيادات النسوية بالحكومة.

وكشفت عن زيارة ستجريها إلى إقليم دارفور، غربي السودان، للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة.

ودشنت جين، وفق المصدر نفسه، الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، ورفعت علم الأخيرة على سارية ولاية الخرطوم بحضور حمدوك، وعضو المجلس السيادي، عائشة موسى.

Advertisements

وامتدحت المسؤولة الأممية، دور الاتحاد الإفريقي، وخاصة إثيوبيا في التوسط بين الفرقاء السودانيين والنجاح الذي حققوه في ذلك.

كما أشادت بالدور الذي لعبته المرأة السودانية في إنجاح الثورة، وقالت إن وجود 7 نساء ضمن طاقم الحكومة الانتقالية، يؤكد إيمان الحكومة بدور المرأة في المجتمع.

وأكدت التزام منظمة الأمم المتحدة ودعمها لحكومة حمدوك، حتى تتمكن من تحقيق أهداف الثورة.

وجين محمد، أبرز مسؤولة أممية تزور الخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير قبل 6 أشهر.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.