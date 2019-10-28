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مواطن يطعن ابنته 20 طعنة في مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم مواطن في مكة المكرمة على طعن ابنته العشرينية بقرابة 20 طعنة في أنحاء متفرقة بجسدها، داخل منزل الأسرة بحي الزايديفي العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، فأن أحد المواطنين أبلغ عمليات الهلال الأحمر بتعرض ابنته لاعتداء جسدي، دون أن يكشف عن هوية المعتدي.

وبعد معاينة الواقعة من قبل الجهات الأمنية وفتحها تحقيقاً مع والد المجني عليها اعترف بارتكابه الجريمة، مبينةً أن الفتاة لا زالت تلازم الفراش لكن حالتها الصحية مستقرة عقب تقديم العلاج اللازم لها.

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