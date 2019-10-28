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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية تنظف فم الرضيع؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتقد بعض الآباء أن تسوس الأسنان ليس أمراً مقلقاً بالنسبة للرضيع، وأن العناية بأسنانه يمكن أن تبدأ لاحقاً بعد أن تنمو بالكامل، لكن الحقيقة أن تاثير بكتريا الفم على الأسنان اللبنية وعلى اللثة يترك أثراً سلبياً، والبدء مبكراً في تنظيف فم الرضيع منذ ولادته يحمي الثة والأسنان التي ستنمو.
كيف تنظف فم الرضيع؟
* ابدأ بغسل يديك جيداً بالماء والصابون.
* استخدم قطعة قطن أو قماش صغيرة جداً وبللها بماء نظيف، ولفّها حول إصبعك.
* ضع إصبعك داخل فم الرضيع وامسح اللثة العليا ثم السفلى.
* عند محاولة إدخال إصبعك في فم الصغير لا تستخدم القوة لفتحه، فقط قرب إصبعك وانتظر حتى يفتحه هو.
* إذا حاول الصغير عض إصبعك لا تنزعج، ولا تتوقف عن مسح وتنظيف لثته، عندما تواصل سيتوقف هو عن العض ويعتاد على طريقة تنظيف الفم.
* حاول أن تمسح وتنظف أركان الفم من الداخل والجانب الداخلي من خد الطفل.
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