ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا شك في أن شطائر البرجر هي من أكثر الشطائر التي يحبها الناس من جميع الفئات العمرية، ولكننا نعلم جميعاً بأنها مضرة للصحة.



وبحسب الكثير من الأبحاث، فإن الأطعمة السريعة مثل البرجر مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم الزائد، وتناولها ولو لمرة واحدة يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.

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تحتوي شطيرة البرجر الواحدة على 500 سعرة حرارية، و25 غراماً من الدهون، و40 غراماً من الكربوهيدرات، و10 غرامات من السكر، و1000 ميلي غرام من الصوديوم، وهو ما يكفي لإحداث أضرار كبيرة في نظامنا الصحي.

ومن الناحية العلمية، فإن عملية تناول السعرات الحرارية بشكل مفرط في جلسة واحدة تضع الكثير من الضغط المؤكسد على الخلايا، إضافة إلى أن تناول وجبة غنية بالدهون المشبعة مثل البرغر، يؤدي إلى ضعف كبير في الشرايين، الأمر الذي يقيّد تدفق الدم في الأوعية الدموية وبالتالي يؤدي للإصابة بأمراض القلب مستقبلاً.

كما يمكن أن يكون لارتفاع كمية الصوديوم تأثير سلبي كبير وخطيرعلى الأوعية الدموية، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.