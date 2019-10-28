وزير الدفاع السوداني يشيد بدور الإمارات الداعم لبلاده

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أشاد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بالدور الكبير للإمارات في تعزيز العلاقات بين البلدين على امتداد التاريخ المشترك، ومواقفها الثابتة والداعمة للسودان داخليا بالوقوف معه في جميع أزماته وآخرها ما مر به من تحول سياسي وظروف اقتصادية حرجة ونصرة خيارات الشعب السوداني في رغبته في التحول الديمقراطي وإقرار دولة المواطنة والحرية والعدالة والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع السوداني، سفير الإمارات في السودان حمد محمد الجنيبي، وممثل الملحق العسكري الإماراتي، اللذين قدما له التهنئة بتقلد منصب وزير الدفاع، وقدما له الدعوة لحضور معرض الطيران، الذي سيقام في الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، في بيان مساء اليوم، إن وزير الدفاع أحاط السفير الإماراتي بما تم من خطوات نحو السلام عبر "منبر السلام في جوبا"، وما يرجوه السودان من دعم عربي للوصول لسلام دائم بالسودان، حتى يخرج من أزماته، وعدم العودة إلى الحرب مجددا، مؤكد قوة الإرادة السودانية للوصول إلى السلام.

وأشاد الحسن، بمستوى التعاون العسكري بين البلدين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، والبروتوكولات العسكرية المختلفة، خاصة في مجال التدريب، معربا عن تطلع بلاده إلى تنمية مستوى التعاون مستقبلا، مع زيادة الاستثمارات الاقتصادية من قبل الإمارات في السودان لإنعاش الاقتصاد.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي في السودان، عن شكره لوزير الدفاع على ما قدم من ثناء لدولة الإمارات، مؤكدا أن بلاده ستكون دوما سندا لإخوانها بالسودان الشقيق، وقال إنه يٌعد حاليا بالإمارات لزيارة وفد استثماري كبير إلى السودان، من أجل دراسة فرص الاستثمارات في مختلف المجالات، وأمثل الوسائل لدعم السلام بالسودان، والدفع بالمفاوضات إلى الأمام، مؤكدا جاهزية الإمارات لتطوير التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

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وفي سياق آخر،عقدت مساء اليوم في مجلس الوزراء السوداني جلسة مباحثات مشتركة بين مسؤولين في الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية، ترأست فيها أمينة محمد نائبة الٲمين العام للأمم المتحدة، وفد الأمم المتحدة ، فيما ترٲس الجانب السوداني السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن المباحثات تناولت سبل التعاون وكيفية تقديم الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة المساعدات للسودان، وذلك في إطار تعزيز السلام والتنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة.

وفي غضون ذلك، استقبلت رئيس القضاء السوداني نعمات عبدالله خير، اليوم، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الإدارات في السلطة القضائية، ورحبت رئيس القضاء السوداني بالوفد الأممي ، وأكدت أن هذه الزيارة تُعد دفعة لكل نظيراتها في أفريقيا.

من جانبها، هنأت المسؤولة الأممية، رئيس القضاء على نيل ثقة السودان وتعيينها رئيسا للقضاء، وقالت إن هذا التعيين يعد مفخرة لأفريقيا، وإضافة حقيقية للعدالة، وعنصرا مهما لمسيرة المرأة الإفريقية والعربية والعالمية، مؤكدة أن الأمم المتحدة سوف تُولي كل الدعم للسلطة القضائية، وأنها سوف توفر العديد من فرص التدريب للسلطة القضائية لرفع كفاءة القضاء السوداني.