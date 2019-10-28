لبنان.. حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مخاوف من استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة

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وأضافت أنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.

وكان بإمكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.

وقالت الوكالة "ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها".

وأدت الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ 11 يوما إلى إغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل. وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.

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من ناحية أخرى قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في بيان إنه يتعين على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

وأكد أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانين والمنشورات الحالية. وأضاف أن مصرف لبنان لن يصدر أي منشورات جديدة بشأن هذا الموضوع.

وفي الوقت الذي تعم فيه الاحتجاجات لبنان عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات في الأيام القليلة الماضية بحثا عن سبيل لإعادة فتح البنوك دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات سحب ضخمة للودائع.

من جهة أخرى، دعا المتظاهرون الى إضراب عام في لبنان اليوم الاثنين. وقال مراسلنا إن الخطوة الأبرز المتوقعة هي قطع الطرق الرئيسية باستخدام السيارات.

وكان قد نظم المتظاهرون سلاسل بشرية على امتداد الساحل، وذلك في اليوم الحادي عشر للمظاهرات. وترمز هذه السلاسل لتوحد اللبنانيين وموقفهم المشترك ضد الطائفية والمحاصصة السياسية.