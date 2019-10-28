شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية ورياح شديدة فى السعودية ومعتدل بالبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة فى السعودية ومعتدل نسبيا فى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

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البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم الاثنين، سيكون معتدل بوجه عام، ويتحول إلى غائم جزئيا أحيانا خلال اليوم.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% الصغرى 30%.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة طقس اليوم، صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان.

واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم الأجزاء الساحلية