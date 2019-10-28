إجراءات علمية لخفض الوزن بسرعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

توجد نصائح عديدة لإنقاص الوزن بواسطة الحمية الغذائية أو التمارين أو تعديلات الطعام، لكن بعضها يستند إلى تجارب شخصية وليس حقائق علمية. إليك ما تنصح به مجلة "أوبيسيتي" المتخصّصة في البدانة من إجراءات مدعومة علمياً لإنقاص الوزن بسرعة:



* تناول إفطارك مبكراً حوالي الساعة الـ 8 صباحاً، والعشاء أيضاً مبكراً قبل الغروب، بحيث تظل بدون طعام لمدة 12 ساعة على الأقل قبل تناول إفطار اليوم التالي.

* ابدأ وجبتك الرئيسية بالشوربة، ولا تتناول أطعمة سريعة أو مقلية.

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* إذا كنت من عشاق السكريات تناول الحلوى والفواكه قبل الطبق الرئيسي من وجبتك، بحيث تتناول كمية معتدلة ترضي رغبتك في تذوّق السكر قبل أن تنتقل إلى الطبق الرئيسي.

* عندما تشعر بالجوع استنشق رائحة الطعام جيداً، وتذوّق القليل منه، ثم قم بتأخير تناول الوجبة.

* استخدم أطباق ذات لون أزرق في المنزل، وكذلك لون غطاء الطاولة والمناشف، لأن الأزرق بدرجاته يخفّف الشهية.

* استخدم إضاءة قوية في غرفة الطعام، وتجنّب الأكل في مطاعم تستخدم إضاءة ضعيفة.