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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث لجسمك عندما تتخلى عن وجبة الإفطار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعتبر وجبة الإفطار الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لقيامه بالوظائف الحيوية، لكن ماذا يحدث عند التخلي عن هذه الوجبة بدعوى إنقاص الوزن مثلا؟
تجيب مجلة "فرويندين" الألمانية في ضوء النتائج التي توصلت إليها دراسات مختلفة، موضحةً أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية.
وبحسب جمعية القلب الأميركية فإنه يترتب على عدم تناول الإفطار زيادة ضغط الدم والكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة مع وجود الاستعداد الوراثي.
وأوضح العلماء بجامعة هوهنهايم -بعد قيامهم بإجراء فحص على 17 شخصا- أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي على الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.
وأشارت المجلة إلى أنه رغم أن التخلي عن وجبة الإفطار قد ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، وهو ما قد يغري البعض، فإن الحفاظ على وجبة الإفطار يحمي الجسم من الالتهابات.
كما يساعد الإفطار على توازن مستوى الغلوكوز، وهو ضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
وحذرت المجلة الألمانية من أن ترك وجبة الإفطار بغرض إنقاص الوزن قد يأتي بنتائج عكسية، مع زيادة الرغبة في الأكل على مدار اليوم وإمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية.
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