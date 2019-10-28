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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف جوانب خطيرة للسمنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذرت دراسة حديثة من أن خطر السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان قد يكون أكثر من ضعف الخطورة المتوقعة حسب الاعتقاد السائد، حيث يعتقد أن أكثر من نوع لمرض السرطان يتأثر أكثر بالسمنة مقارنة بالتقديرات السابقة.
وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، أن السمنة لها "آثار مدمرة"، حيث حذرت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) من أن الكثيرين لا يدركون مخاطرها.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الصحة الوطنية، سيمون ستيفنز: "في حين أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان في ارتفاع قياسي، إلا أن الكثير من الناس لم يدركوا بعد أن السمنة تسببالسرطان. والآن، هناك دليل على أنها خطر أكبر مما أعتقد في البداية".
وبحثت الدراسة، بقيادة الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) ومقرها فرنسا، في كيفية تأثير القياسات الجينية لوزن الجسم على خطر الإصابة بالسرطان.
وركزت الدراسة على 7 أشكال من الأمراض مثل سرطانات الأمعاء والكلى والبنكرياس والمبيض وبطانة الرحم والمريء والثدي، ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الكلى، على سبيل المثال، ارتفع من 30 بالمئة إلى 59 بالمئة.
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