شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. المبالغة في ممارسة رياضات قوة التحمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 حذر البروفيسور إنجو فروبوزه من المبالغة في ‫ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث ‫إنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، وتتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

Advertisements ‫وأوضح أستاذ العلوم الرياضية الألماني أنه من المثالي ممارسة هذه ‫الرياضات بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة في المرة ‫الواحدة. ‫وأشار فروبوزه إلى أنه بهذا المعدل تعمل رياضات قوة التحمل على تقوية ‫القلب والأوعية الدموية، وتساعد على إنقاص الوزن، وتقي من الإصابة ‫بالأمراض كالسكري.

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